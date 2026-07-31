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Petição para acabar com o 'Volta' já tem mais de 30 mil assinaturas: "Portugueses estão a ser enganados"

Isabel DantasMarta Rodrigues 07:00
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SDR Portugal rejeita críticas e garante que o documento "contém um conjunto significativo de erros factuais e interpretações incorretas sobre os objetivos, o financiamento, a gestão e a fiscalização do Sistema de Depósito e Reembolso".

Na próxima semana José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, António José Seguro, Presidente da República, e a Agência Portuguesa do Ambiente vão receber uma carta de João Marques Pontes, o criador da petição , que já recolheu mais de 30 mil assinaturas, muito mais do que as 7.500 necessárias para levar o assunto ao Parlamento.

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