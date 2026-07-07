Televisão e rádio públicas da Hungria deixam de transmitir

Acusados pelo novo Governo de terem mentido e sido controlados por Viktor Orbán, os canais estão temporariamente suspensos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

As estações públicas de televisão e rádio húngaras, controladas pelo ex-primeiro-ministro Viktor Orbán, pararam de transmitir esta terça-feira à tarde, anunciou o chefe do Governo, Péter Magyar, saudando um "dia histórico".



Péter Magyar já tinha prometido suspender os canais públicos ROBERT HEGEDUS/LUSA_EPA

"Hoje, acabou a transmissão de propaganda nas plataformas dos meios de comunicação públicos", anunciou nas redes sociais Magyar, que pôs fim aos 16 anos de Viktor Orbán no poder, nas eleições em abril. "Um dia histórico. (...) Mentiram à noite, mentiram durante o dia, mentiram em todos os canais. Isso acabou", escreveu na mesma publicação. O canal M1 e a rádio Kossuth encerraram, completou, num comentário à própria publicação 'online'.

O canal televisivo exibia o ecrã a negro, com a mensagem: "Os meios de comunicação públicos não podem mentir. Pedimos desculpas por termos feito isso durante muitos anos. A imprensa pública está a transformar-se para ser independente e confiável no futuro. O serviço de notícias está temporariamente suspenso. Continue connosco".

As páginas 'online' destes meios também exibem um ecrã preto, enquanto a frequência da rádio Kossuth estava a transmitir a programação da estação musical Bartók. Os programas da M1 serão retomados à noite, mas sem os boletins de notícias, de acordo com o comunicado de imprensa do grupo MTVA, que supervisiona os vários canais.

Quatro dias depois da vitória eleitoral de 12 de abril, Péter Magyar prometeu "suspender imediatamente o serviço de notícias falsas que opera" na M1, numa entrevista ao canal, a primeira em 18 meses.

O ultraconservador Viktor Orbán, que esteve 16 anos consecutivos no poder, ou empresários próximos do poder, controlavam cerca de 80% da imprensa, de acordo com a organização não-governamental (ONG) Repórteres sem Fronteiras (RSF).

A decisão sobre os órgãos públicos é mais um passo no desmantelamento do sistema de Orbán, prometido pelo conservador Magyar nas eleições legislativas.