Rainha do xadrez recusa convite de Peter Magyar para ser presidente da Hungria

Judit Polgár admitiu não ter "a força suficiente para assumir a responsabilidade histórica de unir uma nação dividida".

Judit Polgár, grande mestre de xadrez, recusou a proposta para ser presidente da Hungria. O convite foi-lhe endereçado pelo primeiro-ministro Peter Magyar, depois da saída de Tamás Sulyok do cargo, mas a xadrezista, que admitiu ter ficado "honrada" com a sugestão", acabou por declinar.



Judit Polgár não quer ser Presidente da República Instagram/Judit Polgár

"Não me sinto com força suficiente para assumir a responsabilidade histórica de unir uma nação dividida, pelo que não posso aceitar", escreveu Judit Polár, de 49 anos, nas redes sociais.

A xadrezista, considera por muitos uma das melhores de sempre, elogiou, mesmo assim, o facto de Magyar ter proposto uma figura independente e apartidária para a presidência, "apesar do peso decisivo de seu partido no Parlamento", referindo-se à maioria absoluta do Tisza.

O primeiro-ministro, por sua vez, agradeceu o facto de Polgár ter considerado a proposta, bem como a sinceridade, a franqueza e a dignidade com que lidou com ela.

Recorde-se que a candidatura da xadrezista à presidência da Hungria foi defendida pelo chefe do grupo parlamentar do Tisza, Andrea Bujdosó, que não deixou de criticar Tamás Sulyok por "não expressar a unidade da nação nem proteger o Estado democrático". Considerou, por outro lado, que Polgár "representa o melhor da Hungria e de todos os húngaros".

Judit Polgár, recorde-se, derrotou vários campeões mundiais e assumiu-se como uma das grandes figuras da modalidade. Foi treinada pelo pai, que se recusava a inscrevê-la em torneios exclusivamente femininos. Em 1991, tornou-se na xadrezista mais jovem a conquistar o título de Grande Mestre Internacional, aos 15 anos e quatro meses, batendo o recorde do ex-campeão mundial Bobby Fischer.

Lançou programas educacionais e tornou-se uma figura pública internacional, mas manteve-se sempre afastada da política.