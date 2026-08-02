Pequeno avião despenha-se no Peru provocando a morte de 11 turistas e dois tripulantes

A Comissão de Inquérito sobre Acidentes Aéreos está a recolher provas técnicas no local da catástrofe.

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Um pequeno avião que transportava sete italianos, dois alemães e dois espanhóis despenhou-se este sábado junto a um dos principais sítios arqueológicos do Peru, provocando a morte dos 13 ocupantes a bordo, incluindo dois tripulantes.



Polícia inspeciona os destroços do acidente no Peru Genry Bautista/AP

O avião Cessna Caravan C-208 da empresa AeroDiana despenhou-se pouco depois das 13:00 (18:00 TMG), após ter descolado do aeródromo de Pisco, a cerca de 240 quilómetros a sul de Lima, em direção às Linhas de Nazca, um grupo de geoglifos gigantes feitos no solo do deserto de Sechura, sul do Peru, confirmou o Ministério dos Transportes do país.

A Presidente do Peru, Keiko Fujimori, empossada na passada terça-feira, lamentou o acidente e anunciou que está a ser estudada a "suspensão temporária" das operações no aeródromo de Pisco. "Os 11 passageiros e dois membros da tripulação morreram", declarou à comunicação social o comandante da polícia Jorge Andrade, a partir do local do acidente. "Tendo em conta a gravidade do acidente, não há sobreviventes", acrescentou.

Um porta-voz do Ministério dos Transportes confirmou à AFP que entre as vítimas se contavam 11 turistas estrangeiros: sete italianos, dois alemães e dois espanhóis. As vítimas tinham idades compreendidas entre os 24 e os 78 anos.

A Comissão de Inquérito sobre Acidentes Aéreos está a recolher provas técnicas no local da catástrofe. O Governo peruano indicou que "prestaria o apoio necessário às embaixadas dos países de origem dos turistas falecidos".

O município de Vista Alegre, em Nasca, onde o avião se despenhou, confirmou num comunicado o número de vítimas e acrescentou que "segundo as informações preliminares fornecidas pelas autoridades, a aeronave enfrentou uma situação de emergência durante o voo".

As Linhas de Nazca, uma das principais atrações turísticas do Peru, são geoglifos com mais de 2.000 anos, compostos por figuras geométricas e animais que só se revelam na sua totalidade quando vistas do céu.

Situadas no coração do deserto, o seu significado continua a ser um mistério: alguns investigadores consideram-nas um observatório astronómico, enquanto outros veem nelas um calendário.

A AeroDiana oferece voos de 30 minutos a uma hora sobre o local. A empresa indicou à AFP que irá publicar "nas próximas horas" um comunicado com explicações.

Em 2022, um acidente de avião causou sete mortos na região, incluindo dois chilenos e três neerlandeses. Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois membros da tripulação peruanos morreram na queda de outro avião.