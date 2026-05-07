Hantavírus: Segundo doente proveniente do cruzeiro “MV Hondius” testou positivo nos Países Baixos

Horas antes, o hospital Radbud de Nimègue tinha confirmado o teste positivo de outro doente procedente do navio de cruzeiro.

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Um segundo doente do navio de cruzeiro “MV Hondius”, que desencadeou um alerta sanitário internacional devido a um raro surto de hantavírus, testou positivo para a doença, anunciou esta quinta-feira o hospital neerlandês onde está internado.



Hospital Radbud de Nimègue, nos Países Baixos, confirmou segundo caso de hantavírus MARCEL KRIJGSMAN/LUSA

“Está agora confirmado que o doente hospitalizado tem hantavírus. O doente foi informado disso e deu o seu consentimento para que a informação fosse divulgada”, indicou o hospital LUMC de Leiden, que admitiu na quarta-feira à noite o doente no seu serviço de doenças infecciosas graves.

O hospital Radbud de Nimègue tinha confirmado horas antes que um doente procedente do navio de cruzeiro tinha testado positivo.

Não existe vacina nem tratamento específico para este vírus, que pode ser contraído através do contacto com roedores e cuja estirpe dos Andes, detetada em passageiros do cruzeiro infetados, é a única em que se conhecem casos de transmissão entre humanos.

O cruzeiro onde foram registados os casos e, até agora, três mortes zarpou de Ushuaia, na Patagónia, a 1 de abril, para uma viagem através do oceano Atlântico, e os investigadores querem determinar se o contágio aconteceu em terra (na Argentina, no Chile ou no Uruguai), através de roedores, ou já a bordo do navio.

O primeiro passageiro a apresentar sintomas (febre, dor de cabeça e diarreia ligeira) foi um cidadão neerlandês de 70 anos que adoeceu a 6 de abril e é considerado o paciente zero. O homem morreu a bordo do navio no dia 11 de abril.

Treze dias depois, a 24 de abril, o seu corpo foi desembarcado em Santa Helena (ilha remota no oceano Atlântico sul que faz parte do território britânico), juntamente com a mulher, uma neerlandesa de 69 anos.

A mulher também apresentava sintomas, mas voou para Joanesburgo, África do Sul, a 25 de abril, onde ia embarcar num voo de regresso aos Países Baixos. Morreu no dia seguinte, e a sua infeção por hantavírus foi confirmada a 04 de maio.

Segundo o armador do navio de cruzeiro “MV Hondius”, 30 passageiros - incluindo o corpo do paciente zero – desembarcaram na ilha de Santa Helena.

Entretanto, a 2 de maio, um cidadão alemão morreu a bordo, após ter apresentado os primeiros sintomas a 28 de abril, e um outro passageiro, um cidadão suíço que também desembarcara em Santa Helena, foi hospitalizado em Zurique e testou positivo.

Mais três casos suspeitos foram desembarcados na quarta-feira do navio “MV Hondius” em Cabo Verde - dois tripulantes, um britânico e um neerlandês, que estavam doentes e um caso de contacto assintomático, outro neerlandês - e transferidos em voos médicos que partiram da Praia com destino aos seus países de origem.

Os hantavírus são transmitidos aos humanos através de roedores selvagens infetados que excretam o vírus na saliva, urina e fezes.