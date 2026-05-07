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07 de maio de 2026 às 15:41

OMS diz que hantavírus “não é o próximo Covid”

A epidemiologista da Organização Mundial de Saúde Maria Van Kerkhove garantiu, esta quarta-feira, que o surto de hantavírus detetado no cruzeiro Hondius no Atlântico não representa uma nova pandemia semelhante à Covid-19, apesar de ser uma “doença infeciosa grave”.

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