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07 de maio de 2026 às 16:30

Passageiro partilha vídeo do momento em que capitão do navio com surto de hantavírus anuncia primeira morte a bordo

Um vídeo divulgado por um passageiro que se encontrava a bordo do navio Hondius, onde há um surto de hantavírus, mostra o capitão da embarcação a informar os passageiros da primeira morte a bordo, sublinhando que o médico terá dito que não se tratava de uma doença infeciosa.

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