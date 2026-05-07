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07 de maio de 2026 às 17:00

UE está a monitorizar desenvolvimento dos casos de hantavírus e pronta para atuar se necessário

A porta-voz da Comissão Europeia Eva Hrncirova disse, esta quinta-feira, que as autoridades de saúde da União Europeia estão a monitorizar de perto a situação dos casos suspeitos de hantavírus a bordo do navio Hondius e que a União Europeia está pronta a dar resposta em todas as fases do processo.

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