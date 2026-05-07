Lula encontra-se com Trump esta quinta-feira em Washington D.C.

O presidente brasileiro já está na capital norte-americana para reunir com Donald Trump e debater temas como combate ao crime organizado e tarifas.
Lula da Silva estende os seus esforços diplomáticos aos Estados Unidos e reúne esta quinta-feira com Donald Trump. Os dois líderes políticos vão colocar em cima da mesa temas como a cooperação no combate ao crime organizado e também as questões das tarifas comerciais que Trump tem imposto a produtos oriundos de várias partes do globo.
Encontro enrte Donald Trump e Lula da Silva na MalásiaAP Photo/Mark Schiefelbein
Em declarações à emissora estatal EBC, avança a Associated Press, o ministro das Finanças brasileiro, Dario Durigan, explicou que o objetivo deste encontro é "proteger a população brasileira, priorizar o país e manter um diálogo construtivo”, acrescentando que "as expectativas para a viagem são muito positivas".
No ano passado, Trump impôs uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros, fazendo uma relação direta entre esta decisão e o processo que envolveu Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado. Em setembro, Trump e Lula fizeram uma primeira aproximação na Assembleia-Geral das Nações Unidas, à qual se seguiu um encontro na Malásia no mês seguinte.