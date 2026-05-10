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Hantavírus: 76 pessoas já retiradas de navio e repatriadas a partir de Tenerife

Lusa 19:22
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O navio de cruzeiro "MV Hondius" chegou hoje de manhã a Tenerife, no arquipélago das Canárias, com 147 pessoas a bordo, sendo que pelo menos 104 deverão desembarcar e ser repatriadas nesta ilha.

A operação que decorre nas ilhas Canárias com o navio do surto de hantavírus já retirou do barco e repatriou 76 pessoas de várias nacionalidades, disse este domingo o Governo espanhol.

Passageiros acenam dentro de um autocarro após desembarcarem do navio de cruzeiro MV Hondius
Passageiros acenam dentro de um autocarro após desembarcarem do navio de cruzeiro MV Hondius Foto AP/Manu Fernandez

O navio de cruzeiro "MV Hondius" chegou hoje de manhã a Tenerife, no arquipélago das Canárias, com 147 pessoas a bordo, sendo que pelo menos 104 deverão desembarcar e ser repatriadas nesta ilha.

Ao longo do dia foram retirados os 14 espanhóis que estavam no barco, que já foram transportados para um hospital militar em Madrid, a partir do aeroporto Tenerife Sul, a cerca de 10 quilómetros do porto de Grandilla, onde estão a ser feitos os desembarques.

Seguiram-se cinco franceses, que voaram para Paris; 26 pessoas de diversas nacionalidades que foram transportadas para os Países Baixos num mesmo voo; 20 britânicos, um alemão e um japonês que saíram para Inglaterra numa aeronave do Reino Unido; dois cidadãos da Irlanda e três da Turquia, que foram repatriados para os respetivos países em dois voos.

Saiu também de Tenerife, durante a tarde, um avião para o Canadá com quatro pessoas.

Ainda hoje serão desembarcados e repatriados pelos Estados Unidos os 17 norte-americanos que viajavam no cruzeiro, disse o Ministério da Saúde, num balanço feito por volta das 18:00 locais (mesma hora em Lisboa).

A operação deve terminar na segunda-feira à tarde, para quando está previsto um voo para a Austrália, que vai transportar pessoas de diversas nacionalidades, assim como a saída de um novo avião para os Países Baixos, considerado um "avião vassoura", que levará passageiros e tripulantes do paquete que, por algum motivo, não seguiram nos voos anteriores.

O "MV Hondius" é um navio com bandeira neerlandesa e o armador é dos Países Baixos, pelo que é este país que assume a responsabilidade de todos os repatriamentos serem concretizados.

Estão a ser usados nos repatriamentos aviões fretados por vários países e outros da União Europeia, ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.

Esta "operação inédita, de envergadura internacional sem precedentes", nas palavras da ministra da Saúde espanhola, Mónica García, está a ser coordenada por Espanha, pelos Países Baixos, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela União Europeia.

Passageiros e tripulantes, com máscaras e fatos completos de proteção sanitária, estão a ser levados em veículos militares do porto de Granadilla para o aeroporto de Tenerife Sul e estão a ser deixados diretamente na pista, à entrada dos aviões que os transportam.

Durante a manhã de segunda-feira, o navio será reabastecido, também no porto de Granadilla, para poder seguir viagem até aos Países Baixos logo que terminarem os desembarques.

Para levar o navio até Roterdão não vão desembarcar nas Canárias pelo menos 30 tripulantes.   

A OMS confirmou até agora seis casos de oito suspeitos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram neste barco. Três pessoas morreram e nenhum dos doentes ou suspeitos de estarem infetados estão já a bordo.   

O barco viajava desde a Argentina, pelo Atlântico Sul, e suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana.   

O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Os sintomas da infeção com hantavírus são, inicialmente, semelhantes aos da gripe, como tosse, fadiga ou dores de cabeça e musculares.

Dependendo da estirpe, o hantavírus pode provocar uma infeção pulmonar ou renal.

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