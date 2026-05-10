Irão garante "resposta imediata" a intervenção francesa e britânica em Ormuz

Ameaça surge após o anúncio de Paris e Londres do envio de navios militares para a região.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O governo iraniano advertiu este domingo que dará "resposta decisiva e imediata" com o exército se houver mobilização francesa e britânica no estreito de Ormuz, após o anúncio de Paris e Londres do envio de navios militares para a região.



Irão adverte que dará "resposta imediata" a intervenção francesa e britânica em Ormuz Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

"Recordamos que, tanto em tempo de guerra como em tempo de paz, apenas a República Islâmica do Irão pode garantir a segurança neste estreito e que não autorizará nenhum país a interferir nesta matéria", afirmou o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi.

Por seu turno, o presidente francês Emmanuel Macron já reagiu, garantindo hoje, numa conferência de imprensa em Nairobi, Quénia, que o seu país "nunca considerou" um "desdobramento" militar naval no estreito de Ormuz, mas sim uma missão de segurança "coordenada com o Irão".

O Reino Unido e a França estão na linha da frente para formar uma coligação internacional com o objetivo de garantir a segurança do estreito de Ormuz, assim que for concluído um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

O Irão impôs restrições à passagem de navios e petroleiros no estreito desde os primeiros dias da guerra com Israel e os EUA, que começou a 28 de fevereiro, fazendo com que os preços do petróleo bruto continuem a ultrapassar os 100 dólares.

Os Estados Unidos, por sua vez, responderam com um bloqueio naval aos portos e navios iranianos desde 13 de abril para pressionar o país a assinar um acordo de paz, que até agora não foi alcançado, enquanto a Casa Branca ainda aguarda a resposta do Irão à sua mais recente proposta.