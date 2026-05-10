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10 de maio de 2026 às 19:00

Passageiros franceses que iam a bordo do navio "MV Hondius" regressam a Paris

Cinco passageiros franceses do cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus chegaram, este domingo, a Paris após serem retirados do navio atracado em Tenerife, nas Ilhas Canárias.

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