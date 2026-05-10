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10 de maio de 2026 às 18:23

Passageiros espanhóis de navio onde foi detetado surte de hantavírus chegam a hospital em Madrid

Vários passageiros espanhóis do cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus foram transportados, este domingo, para um hospital em Madrid, após desembarcarem do navio vindo de Tenerife, nas Ilhas Canárias

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