Hamas já entregou o corpo de mais um refém

Acordo de cessar-fogo prevê que o Hamas entregue 28 corpos de reféns mortos.

O Hamas entregou esta segunda-feira o corpo de mais um refém à Cruz Vermelha, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) através da rede social X.



Cruz Vermelha recebe mais corpos em Gaza, após acordo com o Hamas Foto AP/Yousef Al Zanoun

À semelhança das outras vezes, o grupo palestiniano não revelou a quem pertence o corpo do refém, pelo que cabe agora às autoridades israelitas fazerem esta identificação.

O Hamas entretanto já libertou todos os reféns vivos, entre os quais se encontravam portugueses. No entanto, o acordo de cessar-fogo, assinado a 10 de outubro entre Israel e o Hamas, visa também a entrega de 28 corpos de reféns mortos.

O grupo diz não estar, no entanto, a conseguir entregar todos os corpos, uma vez que alega dificuldades em encontrá-los debaixo dos escombros.