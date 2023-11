Hamas acusa Israel de bombardear escola da ONU e causar 50 mortos

O grupo islamita palestiniano Hamas acusa Israel de ter bombardeado este sábado uma escola das Nações Unidas na Faixa de Gaza, causando 50 mortos.







Segundo disse à agência francesa AFP um responsável do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, o ataque aconteceu esta madrugada contra a escola Al-Fakhora, gerida pelas Nações Unidas e situada no campo de refugiados de Jabalia, no norte do território.Na escola, que já havia sido atacada no início do mês, foram instalados colchões sobre as mesas escolares para abrigar pessoas deslocadas em resultado do conflito entre o Hamas e Israel.Imagens difundidas nas redes sociais mostram corpos cobertos de sangue e de pó.As escolas geridas pelas Nações Unidas na Faixa de Gaza têm sido alvo de ataques desde que, em 07 de outubro, o movimento islamita Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, com milhares de foguetes e milicianos armados, fazendo mais de 1.200 mortos e 240 reféns.Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos.Israel tem bombardeado, sem tréguas, várias infraestruturas em Gaza e impôs um cerco total ao território, com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.Os ataques israelitas por ar, terra e mar causaram pelo menos 16 mil vítimas na Faixa de Gaza, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde do Hamas.