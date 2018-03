Guterres diz que tensão entre EUA e Rússia faz recordar a Guerra Fria

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou esta quinta-feira que a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia começa a assemelhar-se à Guerra Fria, depois do anúncio da expulsão de dezenas de diplomatas russos devido ao caso Skripal.

"Penso que estamos a chegar a uma situação que é similar, em grande medida, ao que experimentámos durante a Guerra Fria", disse António Guterres.

No total, mais de 140 diplomatas russos na Europa, América do Norte, Ucrânia e Austrália são afectados por uma expulsão devido a uma acção coordenada de apoio a Londres, que acusou Moscovo de envenenamento de um ex-espião no Reino Unido