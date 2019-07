A Futurewei emprega mais de 750 pessoas, segundo a agência noticiosa Bloomberg. No total, a Huawei emprega mais de 180.000 pessoas, em 170 países."Decisões como esta nunca são fáceis", referiu a empresa. Washington acusa a Huawei de cooperar com o governo chinês e os seus serviços de inteligência e de representar um risco para a segurança nacional dos EUA. Em maio passado, o presidente norte-americano, Donald Trump, colocou a Huawei numa lista negra de entidades às quais as empresas americanas não podem fornecer nem comprar produtos e serviços.