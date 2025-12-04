Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 14:00

“Ele quer acabar com a guerra”: Trump acredita que Putin pretende pôr fim ao conflito com a Ucrânia

Os enviados especiais de Donald Trump, Steve Witcoff e Jared Kushner, reuniram, esta quarta-feira, com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, para discutir o fim da guerra na Ucrânia. O presidente norte-americano afirma que os seus assessores acreditam que Putin deseja pôr fim ao conflito.

