Eurovisão: Herzog diz que Israel "merece estar representado em todos os palcos do mundo"

Israel poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2026, marcado para maio, na Áustria, caso assim entenda, foi decidido esta quarta-feira durante a assembleia-geral da UER, a decorrer na Suíça.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, saudou a possibilidade de Israel continuar a participar no festival da Eurovisão, mantida esta quarta-feira pela União Europeia de Radiodifusão (UER), afirmando que o seu país "merece estar representado em todos os palcos do mundo".



Israel poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2026 AP Photo/Martin Meissner, File

"Fico feliz que Israel volte a participar na Eurovisão e espero que a competição continue a celebrar a cultura, o canto, a amizade entre as nações e o entendimento cultural transfronteiriço", afirmou Isaac Herzog numa mensagem publicada na sua página, na rede social X.

"Agradeço a todos os nossos amigos que defenderam o direito de Israel continuar a contribuir e a competir na Eurovisão. Foi uma alegria participar nesta luta e ajudar no que pude. Esta decisão é um gesto muito apreciado de solidariedade, fraternidade e cooperação, simbolizando a vitória sobre aqueles que procuram silenciar Israel e espalhar o ódio", conclui o Presidente israelita.

Israel poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2026, marcado para maio, na Áustria, caso assim entenda, foi decidido esta quarta-feira durante a assembleia-geral da UER, a decorrer na Suíça.

Conforme a UER, num comunicado partilhado ao final da tarde de hoje no 'site' oficial daquele organismo, "todos os membros da UER que desejem participar no Festival Eurovisão da Canção 2026 e concordem em cumprir as novas regras são elegíveis para participar".

Os membros da UER, estações públicas de vários países europeus, votaram hoje, em escrutínio secreto, sobre se "estavam suficientemente satisfeitos com as novas medidas e salvaguardas anunciadas no mês passado, sem votar sobre a participação no evento do próximo ano".

"A grande maioria concordou que não era necessário realizar uma nova votação sobre a participação e que o Festival Eurovisão da Canção 2026 deveria decorrer como previsto, com as salvaguardas adicionais em vigor", lê-se no comunicado.

Após a votação de hoje, as estações públicas dos vários países deverão confirmar a sua participação na edição de 2026.

Segundo a UER, "a lista completa dos participantes na edição do 70.º aniversário do Festival Eurovisão da Canção será anunciada antes do Natal".