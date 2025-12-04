Sábado – Pense por si

Nicolás Maduro confirma que teve conversa "cordial" com Donald Trump

Lusa 08:23
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, confirmou ter tido uma conversa "cordial" com o homólogo norte-americano, Donald Trump, num contexto de tensões decorrentes da deslocação de tropas dos EUA para a região das Caraíbas e da crise do espaço aéreo venezuelano. 

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

A Casa Branca entrou em contacto com o palácio presidencial de Miraflores, sede do Governo venezuelano, em Caracas, há "aproximadamente dez dias", disse na quarta-feira Nicolás Maduro, mas sem especificar o dia.

Embora não tenha dado detalhes sobre o que foi discutido, o líder venezuelano garantiu que a conversa foi "cordial" e desenvolveu-se num "tom de respeito", e Maduro disse esperar que isso represente um passo "em direção a um diálogo respeitoso" entre os dois países, sem relações diplomáticas desde 2019.

