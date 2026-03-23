Governo dos EUA admite falta de controladores aéreos no Aeroporto LaGuardia após acidente

Dois pilotos morreram e várias pessoas ficaram feridas após colisão na pista com um veículo dos bombeiros.

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O secretário norte-americano dos Transportes afirmou esta segunda-feira que o Aeroporto LaGuardia, de Nova Iorque, tem "quadros suficientes", mas ainda enfrenta "escassez" de controladores de tráfego aéreo, após uma colisão na pista ter feito dois mortos.

A carregar o vídeo ... Novas imagens mostram avião e veículo dos bombeiros destruídos após colisão no aeroporto de LaGuardia

Em declarações no aeroporto, onde no domingo à noite um avião da Air Canada colidiu com um veículo dos bombeiros, Duffy frisou que no momento do acidente estava de serviço mais do que um controlador, apesar das carências destes profissionais.

"Não posso dar detalhes sobre o que correu mal", disse Duffy, remetendo a questão para o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), que lidera a investigação ao acidente no terceiro aeroporto mais movimentado da região de Nova Iorque - num período já conturbado nos aeroportos norte-americanos devido à paralisação parcial do governo.

O Canadá também enviou uma equipa de investigadores para averiguar o caso.

Segundo Duffy, existem atualmente 33 controladores certificados, mas o objetivo é chegar aos 37.

Os voos no Aeroporto LaGuardia foram retomados na tarde desta segunda-feira, com apenas uma das duas pistas em operação e longos atrasos.

Meios de comunicação social locais noticiaram que a colisão aconteceu na pista quatro, quando o avião CRJ-900, da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.