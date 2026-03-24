Duas infraestruturas energéticas do Irão atacadas depois de Trump anunciar 'trégua' de cinco dias

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

Duas infraestruturas energéticas iranianas foram alvo de ataques israelo-americanos, segundo a agência Fars, horas após a reviravolta inesperada de Donald Trump ao anunciar o adiamento por cinco dias da decisão de atacar centrais de energia iranianas.



Iranianos denunciam ataques depois da 'trégua' anunciada por Donald Trump AP

"Na sequência dos ataques levados a cabo pelo inimigo sionista e americano, o edifício da administração do gás e a estação de redução de gás da rua Kaveh, em Isfahan, foram atacados", escreveu a Fars.

Estas instalações ficaram "parcialmente danificadas", acrescentou a agência semi-estatal iraniana.

Isfahan, grande cidade no centro do Irão, é uma antiga capital do império persa.

Ainda segundo a Fars, "um ataque" visou igualmente "o gasoduto da central elétrica de Khorramshahr", cidade portuária do sudoeste do Irão.

"Um projétil atingiu as imediações da estação de tratamento do gasoduto de Khorramshahr", sublinhou a Fars, citando o governador desta cidade fronteiriça com o Iraque.

A extensão dos eventuais danos não foi especificada.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano anunciou um adiamento por "cinco dias" da decisão de atacar centrais de energia iranianas, que prometeu que levaria por diante, uma vez esgotado o prazo de 48 horas que Trump tinha dado na madrugado de sábado a Teerão para abrir o Estreito de Ormuz à navegação.

Mais tarde, Trump acrescentou que Washington e Teerão encontraram "pontos de acordo importantes" durante negociações conduzidas com um "alto dirigente" iraniano não identificado.

O ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros iraniano negou, porém, na segunda-feira a existência de "qualquer negociação com os Estados Unidos".

Teerão reconheceu, no entanto, ter recebido, através de "países amigos", "mensagens transmitindo um pedido americano de negociações" para pôr fim ao conflito.

Siga-nos no WhatsApp.