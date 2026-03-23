Avião da Air Canada e veículo de bombeiros colidem em aeroporto de Nova Iorque: há dois mortos

Incidente aconteceu em LaGuardia e, segundo a NBC, as vítimas mortais são o piloto e o copiloto da aeronave.

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, tendo deixado vários feridos e as operações aeroportuárias suspensas, segundo informa a imprensa local.

Até ao momento, as autoridades dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre as causas nem o número de vítimas, mas a NBC noticia que há dois mortos, o piloto e o copiloto da aeronave, bem como dois feridos.

De acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando o CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar e colidiu com o veículo, que respondia a outro incidente. O avião transportava 76 passageiros e quatro tripulantes.

As operações no aeroporto foram suspensas e as autoridades aéreas já deram início a uma investigação.

*Com Lusa

Siga-nos no WhatsApp.