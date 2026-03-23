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23 de março de 2026 às 09:31

Colisão entre avião da Air Canada e veículo dos bombeiros no aeroporto de Nova Iorque faz dois mortos

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque. O acidente provocou pelo menos duas vítimas mortais - o piloto e o copiloto da aeronave.

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