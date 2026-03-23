Estação de comboios em Bruxelas evacuada devido a pacotes suspeitos

Os pacotes suspeitos foram encontrados a bordo de um comboio na plataforma 20 e outro na plataforma 18, de acordo com a Polícia Federal, citada pela agência de notícias Belga.

A estação de comboios de Bruxelas Midi, na capital belga, foi evacuada esta segunda-feira à tarde e o tráfego ferroviário suspenso após a descoberta de dois pacotes suspeitos numa composição com destino a Antuérpia, no norte do país.



Evacuação na estação de comboios em Bruxelas devido a pacotes suspeitos GDA via AP Images

A SNCB, empresa ferroviária estatal belga, anunciou a suspensão por tempo indeterminado do serviço de comboios na estação no seu 'site'.

Os pacotes suspeitos foram encontrados a bordo de um comboio na plataforma 20 e outro na plataforma 18, de acordo com a Polícia Federal, citada pela agência de notícias Belga.

A Unidade de Desativação e Eliminação de Artefactos Explosivos foi destacada para o local e a área revistada.

"Foi detetado um pacote suspeito num comboio com destino a Antuérpia", disse Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, num breve comunicado inicial antes da descoberta do segundo objeto.

A evacuação da estação, uma das mais importantes do país e que inclui ligações ferroviárias a Paris, Amesterdão e Londres, foi ordenada pela polícia belga, que chegou ao local e isolou a zona.

Todo o tráfego ferroviário de e para a estação de Bruxelas Sul está suspenso, assim como duas linhas de metro, quatro linhas de elétrico e cinco linhas de autocarros.