Sábado – Pense por si

Vídeos
23 de março de 2026 às 13:27

“Pára, camião 1, pára”: o áudio da torre de controlo no momento da colisão no aeroporto de LaGuardia

Gravações de áudio da torre de controlo do aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, EUA, revelam alerta antes de um avião da Air Canada colidir com um camião dos bombeiros que se encontrava na pista, este domingo. Os dois pilotos da aeronave morreram.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)