Telemóveis de jornalistas e ativistas espiados por vários governos com malware

Ativistas pelos direitos humanos, jornalistas, e advogados foram vigiados por vários governos, muitos reconhecidos como autoritários, através de uma ferramenta vendida por uma empresa israelita, de acordo com uma lista a que vários meios de comunicação internacionais, como o jornal The Guardian, tiveram acesso.



O software Pegasus, da empresa NSO Group, é um malware que infeta aparelhos da Apple e Android e permite extrair messagens, fotografias, emails, registos de chamadas, localização GPS e ativa secretamente microfones. A empresa defende que o software é usado contra criminosos e terroristas, mas uma análise feita por um consórcio a 67 telemóveis de pessoas que não cometeram crimes e que figuravam na lista revelou que em 37, havia actividade do Pegasus.



A análise foi conduzida pelo Laboratório de Segurança da Amnistia Internacional.