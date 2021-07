Espanha vai deixar de administrar vacina da AstraZeneca

As doses que sobraram dos 31 milhões que o país recebeu serão doadas a outros países através do mecanismo Covax.

Espanha não vai receber nem distribuir mais doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19. As doses que sobraram dos 31 milhões que o país recebeu serão doadas a outros países através do mecanismo Covax, cujo objetivo é assegurar 2 mil milhões de vacinas a países com menos recursos até ao fim de 2021.







REUTERS/Sergio Perez

As comunidades autónomas de Espanha têm doses suficientes para imunizar quem falta do grupo etário dos 60 aos 69, o único em que se administra a AstraZeneca.Ainda falta deixar com vacinação completa um milhão de pessoas deste grupo etário.