Giorgia Meloni terá uma 'folga para atuar muito reduzida'

Giorgia Meloni nasceu em Garbatella, um bairro de Roma construído durante o fascismo, quando Mussolini era o duce e que mais tarde se tornou num bairro habitado por pessoas de esquerda. Foi naquele meio que a próxima primeira-ministra italiana se fez política, mas não rejeita a herança de Mussolini, ao mesmo tempo que não a abraça. A sua vitória nas eleições de domingo alarma uma Europa com medo do crescimento da extrema-direita. Mas Felipe Pathé Duarte avisa que a sua "folga de ação será muito reduzida" porque há um valor que fala mais alto do que a tradição e o conservadorismo: o dinheiro da Europa.