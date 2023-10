Suíça investiga possível financiamento do Hamas a partir do país

A justiça suíça está a investigar o possível financiamento do Hamas a partir do país, há várias semanas, apesar de Berna não classificar a organização como terrorista, disse hoje o procurador-geral.







REUTERS/Ammar Awad

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A investigação foi lançada "algumas semanas" antes dos ataques do Hamas em Israel, em 7 de outubro, disse Stefan Blättler na rádio pública suíça SRF, citado pela AFP, sem dar mais pormenores.O Ministério Público suíço disse depois à AFP que a investigação dizia respeito a "suspeitas de financiamento do Hamas a partir da Suíça".De acordo com a AFP, a investigação deverá ser complexa, tendo em conta a posição da Suíça em relação ao Hamas.Desde 7 de outubro têm-se multiplicado os apelos na Suíça para que o Conselho Federal (Governo) classifique a organização como terrorista.A 'task force' Médio Oriente, criada na sequência dos atentados, está encarregue de estudar as possibilidades de classificar a organização islamista como organização terrorista, mas o Governo não deu qualquer calendário para o efeito.O Conselho Federal considerou que só pode proibir organizações que também sejam proibidas pela ONU, explicou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ignazio Cassis. "Fizemo-lo em 2015 com a Al-Qaeda, numa lei especial que foi suspensa no final do ano passado".Apenas a Al-Qaeda, Estado Islâmico e outras organizações relacionadas estão atualmente banidas na Suíça.O UDC - partido de extrema-direita suíço - exige que os membros do Hamas e os seus simpatizantes na Suíça sejam imediatamente colocados sob a vigilância dos serviços de inteligência da Confederação suíça.Todas as tentativas apresentadas pelo Parlamento para proibir o Hamas falharam. Uma comissão na sua câmara baixa apresentou uma proposta com o mesmo objetivo.O grupo islamita do Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.O terminal de Rafah, no sul de Gaza e a única passagem para o Egito, vai permitir que a ajuda humanitária chegue ao território palestiniano.O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.