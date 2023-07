França. Bombeiro de 24 anos morre durante fogo em motins

As mais lidas

Um bombeiro de 24 anos morreu esta noite quando combatia um fogo que atingia automóveis, em Saint-Denis, Paris, durante os distúrbios que sucedem em vários locais de França, segundo o ministério do Interior.



REUTERS/Pascal Rossignol

"Um jovem cabo do corpo de bombeiros de Paris morreu, apesar da resposta muito rápida da equipa" que integrava, declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, na rede social Twitter, acrescentando que o incidente ocorreu num "parque de estacionamento subterrâneo".

???????No domingo, o executivo voltou a mobilizar 45 mil polícias destacados para lidar com os distúrbios que decorrem no país há várias noites consecutivas, após a morte de Nahel Merzouk, ocorrida na passada terça-feira em Nanterre, nos arredores de Paris.

Nahel, de 17 anos, foi morto na terça-feira pela polícia na sequência de uma operação de controlo de trânsito.

O Ministério Público disse que o jovem estava a conduzir na faixa dos autocarros, tendo sido mandado parar pela polícia, mas não obedeceu à ordem.

O agente da polícia suspeito da morte do jovem está acusado de homicídio e em prisão preventiva.

