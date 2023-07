Ulko-Tammio, a primeira ilha para turismo sem telemóveis

"Aproveite a ilha e a sua natureza com todos os seus sentidos." É este o mote para quem queira fazer turismo na remota ilha de Ulko-Tammio, na Finlândia, que se quer tornar na primeira zona turística do mundo livre de telemóveis. A ilha no mar Báltico, desabitada, avançou com esta iniciativa que é de adesão voluntária: ou seja, nenhum telemóvel será recolhido à chegada, e existe cobertura de rede.



Helsínquia, capital da Finlândia Reuters

Os trabalhadores da Parks & Wildlife Finland (Parques e Vida Selvagem da Finlândia), a empresa que gere esta área turística, demonstraram estar entusiasmados com esta campanha. "Esta é uma ótima iniciativa que também pode ser implementada noutros destinos naturais e recreativos", afirma Joel Heino, diretor de Recreação ao Ar Livre e Gestão de Visitantes.

Ao longo dos últimos anos, a Natureza, sem a interferência da tecnologia, tem sido vista como benéfica para a saúde mental, e capaz de ajudar no combate a transtornos como a ansiedade e o stress. Ao mesmo tempo é também vista como uma forma de melhorar o humor e ajudar as pessoas a sentirem-se mais ligadas ao mundo, segundo uma investigação orientada pela American Heart Association.

"As pessoas não devem estar sempre coladas aos ecrãs. Mesmo um curto jejum digital pode ser útil e melhorar o nosso bem-estar e ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade e depressão", afirmou a psicologa Terhi Mustonen, num comunicado citado pelo jornal USA Today.

A ilha de Ulko-Tammio pode ser alcançada através de barco e integra o Parque Nacional do Golfo Oriental da Finlândia, que conta com cerca de 30 milhas náuticas (cerca de 55 quilómetros) de largura e está localizada ao longo do Mar Báltico. "O Golfo Oriental da Finlândia tem muitas ilhas bonitas à espera de exploradores. Ilhas escarpadas, locais exuberantes para nadar e aldeias costeiras encantadoras que são caracterizadas pela natureza, pela paz e pelo Mar Báltico", lê-se.

Aos visitantes, a ilha que tem chamado cada vez mais à atenção de muitos turistas finlandeses oferece a possibilidade de explorar a costa rochosa, os trilhos e até visitar uma torre de observação de aves e plantas raras da ilha. As pessoas podem ainda pernoitar em tendas ou cabanas.