À Casa Branca, Journal of the American Medical Association , uma professora do Massachussets Institute of Technology (MIT) lançou o alerta: partículas emitidas pela tosse ou espirros podem viajar até mais de oito metros. "Há urgência em rever as orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Centro de Controlo de Doenças sobre as necessidades de equipamento de proteção, particularmente na linha da frente para os profissionais de saúde", afirmou ao USA Today.À Casa Branca, peritos da Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos assinalaram que foi encontrado material genético do vírus a mais de dois metros das camas de hospital dos pacientes.

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), "a COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo".

Ao longo dos últimos meses, cientistas em todo o mundo não poupam esforços para tentar conhecer o mais possível sobre o SARS-CoV-2: o coronavírus que provoca a Covid-19. Muitos estudos têm sido publicados de forma preliminar, sem revisão dos pares para divulgação definitiva em publicações científicas. Há ainda conclusões que vão contra algumas regras ditadas pelas autoridades de saúde nacionais e mundiais.Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o novo coronavírus "parece ser transmitido maioritariamente através de pequenas gotículas respiratórias quando se espirra, tosse, ou quando as pessoas interagem uma com a outra durante algum tempo em grande proximidade (normalmente menos do que um metro)".Nos Estados Unidos, o Centro de Controlo de Doenças determinou que as pessoas devem manter uma distância de segurança de dois metros umas das outras.Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) considera numa orientação de 9 de março que se encontra em alto risco de exposição ao novo coronavírus uma pessoa que esteve em contacto com um caso confirmado "a uma distância até 2 metros durante mais de 15 minutos".Porém, num artigo publicado no

"As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos", lê-se no site da DGS.



Também a Organização Mundial de Saúde esclareceu que o novo coronavírus não se transmitia através do ar.



Mas um estudo divulgado pelo The New England Journal of Medicine frisa que quando o vírus fica suspenso no ar em gotículas menores que cinco micrómetros - os chamados aerossóis - pode manter-se durante cerca de meia hora, antes de descer e cair nas superfícies.



Nestas, pode manter-se até 72 horas se se tratar de plástico ou aço, quatro horas se for cobre e 24 horas, em cartão. O problema dos aerossóis é que permitem o contágio através da fala ou da respiração.



Os prós e contras da cloroquina

A cloroquina, um fármaco usado contra a malária, está a ser usada em alguns países como tratamento experimental contra a Covid-19. À Lusa, o diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical indicou que o medicamento "tem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos e ajuda a estabilizar as células do pulmão" em pacientes infetados. Sublinhou que não deve ser tomado como prevenção.



Em Portugal, a Infarmed esclareceu que não há medicamentos autorizados para tratar a Covid-19, mas a cloroquina está a ser usada no nosso país em doentes mais graves.

As opiniões dividem-se: segundo a agência Bloomberg, um pequeno estudo em França levou a que a cloroquina fosse alvo das atenções. Mas na China, segundo um estudo divulgado no jornal da Universidade de Zhejiang, os pacientes a quem foi dada não sentiram melhores efeitos que os que não tomaram o fármaco. Este estudo envolveu 30 pacientes: aos 15 a quem foi dada cloroquina, 13 obtiveram um teste negativo à Covid-19 passada uma semana. Mas entre os 15 que não a tomaram, 14 também conseguiram um teste negativo.

O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, fez a recomendação numa conferência de imprensa em Genebra, na Suíça, na qual adiantou que a situação está a ser analisada por especialistas e que estudos

sobre o efeito do ibuprofeno ainda estão a ser realizados, com os resultados o conhecimento dos resultados a chegar apenas em maio.





O alerta surgiu de França: o ministro da Saúde, Olivier Véran, afirmou que tomar anti-inflamatórios podia piorar a infeção pelo novo coronavírus . Isso levou tanto a DGS como a Infarmed a darem informações a contrariar essa informação, que acabaram desmentidas pela Organização Mundial de Saúde, desaconselhando a toma de ibuprofeno A 30 de março, a King's College em Londres, Reino Unido, p ublicou uma revisão de vários estudos, que sustentam não existem provas contra ou a favor do uso de fármacos anti-inflamatórios como o ibuprofeno em pacientes com Covid-19. Por outro lado, considerou que inibidores de TNF e JAK eram seguros.Por detrás da conclusão, esteve uma revisão a 89 estudos já existentes sobre outros tipos de coronavírus, como o MERS ou SARS, e os estudos já existentes sobre a Covid-19.