Doação da comunidade chinesa. Fonte: Facebook/CHLN

Mundo a Sorrir

Doação d'A Casinha do Pão. Fonte: Facebook/CHLN

Uma corda lançada pela janela foi um meio de a comunidade chinesa fazer chegar ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte as máscaras cirúrgicas doadas. No fim da corda, estavam as embalagens dentro de sacos de plástico, trazidas até ao hospital de Santa Maria dentro de carros particulares. A 18 de março, outras ofertas mataram a fome: chegaram bolos d'A Casinha do Pão ao hospital, caixas e caixas que encheram uma mesa.Ao longo dos últimos dias, hospitais em todo o país têm sido contactados por particulares, empresas pequenas e grandes e organizações não-governamentais para receberem equipamentos e comida. À, fonte oficial do hospital de Santa Maria fala em "largas dezenas de doações, numa verdadeira onda de solidariedade na luta contra o novo Coronavírus" - e dá alguns exemplos.A este hospital, chegaram ventiladores da Fundação Benfica, da Rádio Renascença e de um particular. Várias pessoas doaram Fatos de Proteção Individual ao Santa Maria, bem como a PortoBay, a comunidade chinesa e uma associação de dentistas, a. Também foi entregue gel desinfetante remetido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e por vários privados.Os equipamentos de proteção individual e os aparelhos hospitalares "somam ao reforço de material pelas vias oficiais já anunciado e que é importante quando se sabe que o mercado está com dificuldades de resposta nesta área", explica fonte do Santa Maria. Já as doações alimentares "são especialmente importantes para profissionais que não se podem ausentar dos seus postos de trabalho".A Central de Cervejas, o H3, a Delta Cafés e muitas outras empresas têm entregue comida ao Santa Maria. No Facebook, o hospital agradeceu ainda pizzas à Papa John's Pizzas e à Domino's. A norte, ao hospital de São João "chegaram produtos alimentares, de higiene, alojamento e estacionamento", indica fonte oficial à. "Essas doações têm sido um sinal claro de que a sociedade está a apoiar os profissionais de saúde, a valorizar o seu trabalho, o que os motiva. Todas têm sido altamente relevantes e valorizadas."O Centro Hospitalar Lisboa Norte criou um gabinete para gerir doações, cujo email é grupoavaliacaodoacoes@chln.min-saude.pt.Já o hospital de São João refere que tem procurado "centralizar num local único de receção por forma a garantir que haja registo e que os artigos chegam em devidas condições aos profissionais de saúde".