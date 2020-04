Coronavírus, uma batalha que se trava logo nos primeiros minutos de vida

Na Tailândia, a agência Reuters captou a imagem de um bebé recém-nascido a usar uma máscara protetora contra a infeção pelo novo coronavírus. A máscara é quase do seu tamanho. A fotografia foi tirada em Banguecoque, Tailândia, onde se registam 1.978 casos confirmados de Covid-19 e se deram 19 mortes.



Nas últimas 24 horas, deram-se mais quatro mortes, o que elevou o número de óbitos para 19.



As quatro novas mortes foram todas de homens, incluindo a de um camionista de 59 anos. As outras três vítimas mortais tinham entre 72 e 84 anos e estão ligadas a um combate de boxe onde se deram vários contágios.