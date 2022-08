Família de Gabby Petito vai processar a polícia pela sua morte

Os pais de Gabby Petito, a jovem que desapareceu durante uma viagem pelos Estados Unidos de caravana com o seu namorado, Brian Laundrie, vão avançar com um processo contra o Departamento da Polícia de Moab, do estado norte-americano do Utah. Exigem 50 milhões de dólares (49 milhões de euros) por morte por negligência.



Joseph e Tara Petito e os padrastos Nichole e Jim Schmidt, respetivamente pai, madrasta, mãe e padrasto da jovem, processaram dois agentes e dois chefes do departamento da polícia. Na queixa, a que a Fox News teve acesso, a família alega que os agentes falharam ao responder a uma chamada feita ao serviço de emergência 911 por uma testemunha que viu a jovem ser agredida no centro da cidade.