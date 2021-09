Tudo o que se sabe sobre a morte de Gabby Petito e do namorado

A última viagem feita por Gabrielle Petito começou em julho, na cidade de Nova Iorque e o destino final eram os parques nacionais do Oeste. Ao fim dos dois meses, só o namorado, Brian Laundrie, regressou à Florida, não revelando onde estava a namorada. Agora também ele está desaparecido. O caso tem estado sob bastante atenção mediática, mas há muitos detalhes sobre o desaparecimento que estão por apurar. O corpo de Gabby foi encontrado esta terça-feira, confirmou o advogado da família.



Quem é Gabrielle Petito?

A jovem de 22 anos foi dada como desaparecida dois meses depois de ter embarcado numa viagem pelos parques nacionais dos Estados Unidos da América com o namorado. Dez dias depois de o namorado ter voltado sozinho, foi dada como desaparecida pela família.



As autoridades afirmam ter encontrado o seu corpo num parque nacional do estado do Wyoming, onde a jovem esteve pela última vez.