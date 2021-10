Gabby Petito: Encontrados restos mortais nas buscas por Brian Laundrie

O FBI confirmou esta quarta-feira, 20 de outubro, ter encontrado restos mortais no parque Myakkahatchee Creek onde decorriam as buscas das autoridades por Brian Laundrie, suspeito do homicídio de Gabby Petito, a sua noiva que desapareceu após uma viagem que fizeram juntos. Também foram encontrados objetos (uma mochila e um bloco de notas) que se acredita pertencerem também ao jovem.