F-16 doados à Ucrânia chegam em duas semanas à Roménia

Os aviões de combate F-16 doados pelos Países Baixos à Ucrânia vão chegar ao centro de treino na Roménia em duas semanas, referiu o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, esta segunda-feira.



REUTERS/Piroschka van de Wouw

"Os primeiros F-16 serão enviados para o centro de treino na Roménia nas próximas duas semanas e, nesse dia, estaremos prontos para continuar o treino", referiu Mark Rutte durante uma videoconferência com o presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky.

"Espero que os mísseis Patriot sejam entregues em breve, para ajudar a Ucrânia no próximo inverno, o mesmo se aplica aos F-16", afirmou o primeiro-ministro.

A Dinamarca, a Noruega e a Bélgica anunciaram que também vão fornecer jatos F-16 à Ucrânia.

Durante a videoconferência, Mark Rutte mencionou a guerra entre Israel e o Hamas.

"O que está a acontecer em Gaza, o ataque terrorista a Israel e todas as consequências que daí advêm não nos podem distrair do que se passa entre a Ucrânia e a Rússia e do facto de estarem a lutar contra a agressão russa", afirmou. Acrescenta que "temos de nos certificar de que o mundo é capaz de se concentrar tanto na Ucrânia como, claro, no que está a acontecer agora no Médio Oriente".