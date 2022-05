Europol desmantela rede criminosa de burlas qualificadas com auxílio da PJ

A EUROPOL desmantelou uma organização criminosa dedicada à prática de burlas qualificadas, comummente designadas por "cartas da Nigéria". A operação Inheritance contou com a ajuda da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Estiveram ainda envolvidas as autoridades espanholas, britânicas e americanas.





Em Portugal, durante a investigação, foram realizadas 26 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, e 16 pessoas foram detidas, com idades entre os 26 e os 53 anos. São suspeitas de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento. O inquérito corre termos no DIAP de Lisboa, segundo revela a Polícia Judiciária, num comunicado feito hoje.Durante as buscas foram apreendidas milhares de cartas, etiquetas e equipamento informático que serviam para fabricar e enviar cartas para vários países, redigidas em diversas línguas e remetidas por escritórios de advogados falsos. As cartas informavam sobre a existência de uma suposta herança de que as vítimas seriam beneficiárias, na ordem dos vários milhões de euros, devido ao falecimento de um familiar, residente em Portugal.Depois de receberem as cartas, à maioria das vítimas, que eram pessoas idosas, era pedido o envio de documentação e dados pessoais. Para que a operação fosse mais credível as cartas levavam carimbos e assinaturas de autoridades públicas nacionais e instituições bancárias de cada país.Mais tarde, as vítimas eram manipuladas para enviarem vários e sucessivos pagamentos, devido a custos relacionados com seguradoras ou taxas bancárias.Outros modus operandi era através do envio de uma carta que anunciava um suposto prémio monetário de que as vítimas haviam sido vencedoras. Mais uma vez, era pedido que enviassem montantes diversos.Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes e 14 deles enfrentaram a medida de coação de prisão preventiva.