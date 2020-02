A burla que levou milhões ao Aga Khan

ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de fevereiro de 2020.

A conversa ao telefone começava com um pedido na voz firme do ministro da Defesa francês Jean-Yves Le Drian: havia uma assunto urgente de segurança nacional, naturalmente secreto, que precisava de dinheiro privado para ser resolvido de forma rápida e discreta. Do outro lado da chamada estavam milionários: celebidades, empresários, gestores de topo, dignitários estrangeiros. A seguir ao primeiro contacto podiam acontecer videochamadas com o ministro e eram enviados documentos de aspecto oficial com informação sobre para onde os milhões deveriam ser enviados.Só que quem ligava não era o ministro Le Drian – e quem emprestou não voltou a ver parte dos milhões.Os alegados sete autores do esquema que tentou burlar 150 pessoas começaram a ser julgados este mês em França. A maior parte dos alvos não se deixou enganar, mas pelo menos três pessoas enviaram somas que ascenderam a 50 milhões de euros. Entre elas está o príncipe Karim Aga Khan, o líder espiritual da comunidade muçulmana ismaelita que tem sede e um fundação em Portugal. O Aga Khan foi lesado em 7,7 milhões de dólares. A justiça francesa acusa o franco-israelita Gilbert Chikli de ser um dos cabecilhas do golpe – Chikli é um mestre confesso em burlas deste tipo e o seu trabalho já deu um filme francês em 2015.