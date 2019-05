Os Estados Unidos manifestaram à Coreia do Sul preocupação com a instalação da tecnologia Huawei na rede 5G (quinta geração) do país e apelaram ao Governo sul-coreano que adote um plano rigoroso de segurança e pondere outros fornecedores.

"Preocupa-nos que a China possa forçar as suas empresas fornecedoras de equipamentos a agir contra os interesses dos cidadãos dos EUA e de outros países", disse um porta-voz do Departamento de Estado à agência sul-coreana Yonhap.