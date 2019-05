A conservadora terminou o discurso à nação com um tom emotivo: "As nossas políticas podem estar sob pressão mas existe tanta coisa boa neste país. Tanto em que nos podemos orgulhar. Tanto em que podemos ser otimistas.Em breve vou deixar um trabalho que tem sido a honra da minha vida para segurar. Fui a segunda primeira-ministra mulher, mas certamente não a última. Faço isto sem má vontade, mas com enorme e duradoura gratidão por ter tido a oportunidade de servir o país que amo."













May, de 62 anos, assumiu o cargo em julho de 2016, pouco depois de os britânicos terem votado a favor do ‘Brexit’ (52%) no referendo de 23 de junho de 2016.

Sob pressão de mais uma demissão no seu Governo e de um impasse nas negociações de um acordo do Brexit que permitisse a saída do Reino Unido da União Europeia, que fica agora mais complicado. Isto porque os possíveis sucessores à primeira-ministra britânica são mais conservadores que May, mesmo com a União Europeia a garantir que não irá renegociar o acordo selado em novembro.

O acordo de saída negociado com Bruxelas foi rejeitado três vezes pelos parlamentares, o que obrigou o executivo a adiar o ‘Brexit’ até 31 de outubro, quando a data inicial era 29 de março, e realizar ainda as eleições para o Parlamento Europeu.

Na terça-feira, Theresa May apresentou um plano de "última oportunidade", que incluiu uma série de compromissos para tentar convencer os parlamentares britânicos.

A tentativa foi em vão, já que o texto foi alvo de uma enxurrada de críticas tanto da oposição trabalhista quanto dos eurocéticos de seu próprio partido, levando à renúncia na noite de quarta-feira do ministro encarregado das relações com o Parlamento, Andrea Leadsom.

O projeto de lei, que Theresa May contava votar na semana de 3 de junho, não aparece no programa legislativo anunciado na quinta-feira pelo Governo aos deputados.



O processo para escolher o sucessor de May começa já na próxima semana com Boris Johnson, antigo ministro do Governo conservador e apoiante do Brexit, a ser um dos principais candidatos. Em reação ao discurso de May, Johnson agredeceu o serviço da primeira-ministra ao país e declarou que é agora tempo de "reunir e entregar o Brexit".





A very dignified statement from @theresa_may. Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 de maio de 2019