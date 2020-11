Marjorie Taylor Greene, uma defensora do movimento conspiracionista QAnon, foi eleita para um lugar na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Greene concorria pelo 14.º distrito.Os adeptos do movimento conspiracionista QAnon, como a republicana Greene, acreditam na existência de Q, um alegado alto quadro do governo norte-americano que em 2017 divulgou a teoria de que Trump luta para acabar com uma rede de pedofilia e tráfico sexual integrada por democratas que adoram Satanás, bem como atores de Hollywood e multimilionários. Greene chamou "patriota" a Q.Os seguidores do QAnon pensam que os EUA foram liderados durante décadas pelo ‘Deep State’, uma organização secreta que reúne altos funcionários governamentais, os Clintons, Obamas, Rothschilds, o poderoso investidor George Soros, estrelas de Hollywood e outros membros da elite global, elenca a agência Lusa.O QAnon foi considerado uma ameaça terrorista nos EUA.Para Trump, Marjorie Taylor Greene é uma "futura estrela republicana". De acordo com o canal televisivo CNN, a republicana alegou que o multimilionário George Soros, que sobreviveu ao Holocausto, colaborou com nazis; que estava em curso uma "invasão islâmica nos gabinetes do governo agora"; que os afroamericanos eram "escravos do Partido Democrata"; e os homens brancos eram "o grupo mais maltratado nos EUA agora".Durante a campanha para estas eleições, Greene afastou-se do movimento.