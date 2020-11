EUA elegeram a primeira senadora transgénero da sua história

With her victory in today's election, @SarahEMcBride has become the nation's first openly transgender State Senator! https://t.co/RPz4hhlLKB pic.twitter.com/wYNgabMP9L — LGBTQ Victory Fund (@VictoryFund) November 4, 2020

Os EUA elegeram esta noite a primeira senadora transgénero da sua história, avança a CBS e a Associated Press. Sarah McBride foi eleita pelo estado do Delaware.McBride trabalhou como estagiária na administração Obama. Até agora tinha um lugar no primeiro distrito do Delaware, um estado democrata. A agora senadora é uma defensora dos direitos LGBT.A presidente do LGBTQ Victory Fund, Annise Parker, já reagiu à eleição de Sarah McBride: "Dá esperança a todas as pessoas trans que procuram um futuro melhor."