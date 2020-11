Mais dois estados aprovam uso recreativo de canábis

Os EUA ganhou esta noite dois estados que legalizaram o uso recreativo de canábis. Segundo a Associated Press, 67% dos eleitores no estado de New Jersey aprovaram a legalização do uso recreativo da canábis. Tornando-se assim no 12º estado que permite este uso.Pouco depois, Arizona acabaria também se pender para a aprovação do uso de canábis por adultos. Mais dois estados pode juntar-se a esta lista, neste noite eleitoral: Montana e Dakota do Sul.