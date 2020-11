Trump conseguiu mais votos dos hispânicos, mas perdeu idosos

Donald Trump parece ter reunido mais votos entre latinos em estados como a Flórida e o Texas - mas perdeu apoio de homens brancos e dos idosos na Geórgia e na Virgínia.





Estas são algumas conclusões retiradas pelas sondagens do instituto Edison Research, baseadas em entrevistas cara a cara a eleitores esta terça-feira, a eleitores que votaram antecipadamente e em entrevistas telefónicas com pessoas que votaram via correio.Na Flórida, as sondagens revelaram que Trump e Biden dividiam o voto dos latinos. Em 2016, Trump tinha ganho quatro entre dez eleitores latinos, na eleição contra Hillary Clinton. De acordo com a Reuters, Trump parece contar com o voto de três em cada dez eleitores não-brancos, sendo que em 2016 contava com o voto de dois entre dez.

Nestes estados, Trump parece manter a sua vantagem quanto a eleitores brancos. O número de eleitores brancos que vota em Trump não mudou desde 2016, segundo a sondagem: são seis em cada dez.



De acordo com a Reuters, a campanha de Trump concentrou-se em conquistar os eleitores cubano-americanos, ao reafirmar políticas duras contra a Venezuela e Cuba.



Cerca de 11% dos afroamericanos, 31% dos hispânicos e 30% dos americanos de ascendência asiática terá votado em Trump, um aumento de três pontos percentuais em relação a 2016.



Por outro lado, os idosos e homens brancos afastaram-se de Trump na Geórgia e Virgínia, pontos-chave do eleitorado reublicano.



Trump conta com a maioria dos votos desses grupos, mas alguns mudaram o seu apoio para Biden.



Em quatro anos, Trump perdeu um eleitor em cada dez.