EUA deslocam 800 militares, 32 helicópteros e oito caças para zonas próximas da Ucrânia

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, avançou esta terça-feira que o país deslocou 800 tropas norte-americanas que estavam situadas em Itália para o flanco este da NATO junto ao mar Báltico.





BREAKING: US Secretary of Defense orders 800 soldiers, twenty AH-64 Apache attack helicopters and up to eight F-35 fighter jets be sent to the eastern flank of NATO