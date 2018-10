Detenção do suspeito tornou-se possível devido às impressões digitais encontradas num dos pacotes enviados nos últimos dias a várias figuras do Partido Democrata.

O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, revelou que o suspeito detido esta sexta-feira no âmbito da investigação aos pacotes suspeitos endereçados esta semana a várias personalidades democratas nos EUA foi acusado de cinco crimes federais.



Identificado como Cesar Sayoc, o homem de 56 anos que terá antecedentes criminais está acusado de transportes de explosivos, envio ilegal de explosivos, ameaças a ex-presidentes e outras pessoas, ameaça contra os meios de comunicação federais e ataques a agentes federais. Caso seja condenado, o suspeito pode ter uma pena até 58 anos de prisão.



Segundo o FBI, a detenção do suspeito tornou-se possível devido às impressões digitais encontradas no pacote enviado à congressista Maxine Waters. Sessions explicou que as equipas de investigação "utilizaram técnicas extraordinárias" para encontrar o responsável.



A detenção ocorreu perto de uma loja de venda de peças para automóveis na cidade de Plantation, em Miami, estado da Florida. As autoridades apreenderam uma carrinha branca, com as janelas decoradas com vários autocolantes, nomeadamente da bandeira dos EUA, imagens do presidente dos EUA, Donald Trump, e da candidata democrata derrotada nas eleições de 2016, Hillary Clinton. Esta última é uma das que tem um alvo desenhado na cara.



Horas antes da detenção, o presidente dos EUA usou o Twitter para defender que o envio das encomendas armadilhadas estava a prejudicar o Partido Republicano para as eleições daqui a 11 dias. Após as notícias da identificação do suspeito, Trump disse que não pode permitir a violência política nos EUA, e que está comprometido a acabar com ela.



"Estes actos aterrorizantes são desprezíveis e não têm lugar no nosso país", reforçou o presidente norte-americano. "Todos e quaisquer suspeitos serão processados até aonde a lei puder ir", garantiu Trump, concluindo: "Os norte-americanos devem unir-se e mostrar ao mundo que estamos unidos."



Nos últimos dias, vários pacotes suspeitos, todos potencialmente armadilhados, foram endereçados a políticos democratas e a várias personalidades críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, como foi o caso da ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial Hillary Clinton, do ex-Presidente Barack Obama ou do milionário e filantropo George Soros.



O FBI está também a investigar o envio de pacotes suspeitos ao antigo vice-presidente Joe Biden, ao actor norte-americano Robert de Niro e ao ex-procurador-geral Eric Holder.



A estação norte-americana de informação CNN também foi visada nesta vaga de encomendas suspeitas. O pacote da CNN, enviado para as instalações do canal em Nova Iorque, continha um engenho explosivo e estava endereçado ao ex-director da CIA (serviços secretos) John Brennan, um reconhecido crítico da administração Trump e um colaborador frequente da estação.



Os dois últimos pacotes identificados, esta sexta-feira, visavam o senador democrata do Estado de New Jersey Cory Booker e o antigo director dos serviços de informações dos Estados Unidos, James Clapper.



As autoridades norte-americanas estão ainda a investigar mais dois pacotes suspeitos enviados que foram interceptados esta sexta-feira. Segundo os media, os destinatários seriam a senadora democrata Kamala Harris e o bilionário Tom Steyer. Fontes federais revelaram que os pacotes suspeitos são idênticos aos outro 12 já analisados.



Estes incidentes estão a acontecer a cerca de duas semanas da realização das eleições intercalares norte-americanas, agendadas para 6 de Novembro e que vão determinar a futura composição do Congresso.



Com Lusa