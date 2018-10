As autoridades interceptaram um terceiro pacote suspeito endereçado à CNN . Desta vez, a embalagem estava endereçada aos estúdios da cadeia televisiva em Atlanta, nos EUA, tendo sido detectada num serviço de correios.Num memorando enviado aos trabalhadores da televisão, o presidente da CNN, Jeff Zucker, disse que as instalações "não correm perigo eminiente".Em declarações citadas pela própria televisão, as autoridades confirmaram que o pacote suspeito é idêntico aos que foram enviados a proeminentes democratas, como o antigo presidente dos EUA Barack Obama e a candidata derrotada por Donald Trump nas presidenciais de 2016, Hillary Clinton.

Este foi o terceiro pacote que foi interceptado com a morada desta cadeia televisiva: o primeiro tinha como remetente o antigo director da CIA John Brennan e o segundo James Clapper.